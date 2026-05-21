Khoảng 10h ngày 21/5, người dân phát hiện có cháy tại căn hộ ở tầng 4 khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

"Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc lên từ bên trong căn hộ. Tôi thấy mọi người tri hô nhau có cháy và tháo chạy xuống tầng 1", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, hỗ trợ đưa người dân ra ngoài.

Tại hiện trường, khu vực xung quanh tập thể được tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến 11h10, khói vẫn tiếp tục tỏa ra từ bên trong, cảnh sát PCCC chia thành nhiều mũi tiếp cận để dập lửa.

Đám cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.