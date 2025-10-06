Các báo Kyiv Independent và Pravda trích dẫn kênh Telegram Crimean Wind cho hay, kho dầu Feodosia là cơ sở lưu trữ dầu lớn nhất ở bán đảo Crưm. Cơ sở này có thể chứa tới 250.000 tấn nhiên liệu, cung cấp cho các lực lượng Nga.

Crimean Wind cho biết thêm, vụ nổ đã gây ra đám cháy lớn, có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng chục km, trong khi các vụ nổ khác cũng được báo cáo xuất hiện gần các sân bay Saki và Kacha.

Video: Pravda

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Lần gần nhất Ukraine tấn công kho dầu Feodosia là vào tháng 10/2024, khiến chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng, kho dầu Feodosia đã được trang bị hệ thống phòng không Pantsir-S1 kể từ mùa thu năm 2022.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Hôm 24/9, tờ Kommersant của Nga đưa tin, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu đã trở nên tồi tệ hơn ở Crưm và Sevastopol với khoảng 50% trạm xăng ngừng bán hàng.

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu của Nga vào tháng 8. Theo tờ Financial Times, 16/38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công kể từ tháng 8, khiến hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

40.000 người sống trong bóng tối ở vùng Belgorod

Theo hãng tin RT, Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga xác nhận, các cuộc không kích của Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở địa phương. Tính đến tối 5/10, gần 40.000 cư dân đã phải sống trong cảnh bị mất điện, còn các bệnh viện phải sử dụng máy phát điện dự phòng.

Trước đó, ông Gladkov cho biết, ít nhất 3 người đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong 24 giờ qua.

Cùng ngày, giới chức Ukraine cũng thông báo về tình trạng mất điện tại thành phố Lviv nằm gần biên giới với Ba Lan trong quá trình Nga triển khai không kích. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy sản xuất vũ khí của Ukraine, và "cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ cho các nhà máy này".