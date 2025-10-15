Kho dầu lớn nhất của Nga ở Crưm bốc cháy. Video: Telegram

Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine hôm 13/10 xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng, UAV của họ đã tấn công kho dầu tại thành phố Feodosia, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội một ngày sau đó cho thấy, nhà chức trách Nga vẫn chưa kiểm soát được đám cháy. Kênh Crimean Wind đưa tin: "Khói độc bao trùm thành phố và có thể thấy rõ điều đó ngay cả ở Stary Krym, cách Feodosia 25km. Ngoài ra, đứng từ một nơi cách kho dầu 10km bất cứ ai cũng có thể ngửi thấy mùi hôi". Kênh này cho biết thêm, hơn 800 người đã được sơ tán khỏi khu vực.

Vụ tấn công nhằm vào kho dầu ở Feodosia diễn ra vào lúc nửa đêm và là vụ việc thứ 2 nhắm vào cơ sở này trong vòng 1 tuần. Vụ tập kích trước đó diễn ra vào 6/10.

Kho dầu ở Feodosia là một cơ sở đa chức năng, được sử dụng để vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu giữa xe bồn, tàu biển và vận tải đường bộ. Kho dầu nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 250km và là kho dầu lớn nhất ở Crưm. Cơ sở này có thể chứa tới 250.000 tấn nhiên liệu.

Trong nhiều tuần qua, các lực lượng Kiev liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga vì tin đây là nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 11/10 nhấn mạnh, công suất chế biến dầu của Nga đã giảm 21% trong bối cảnh các cuộc tấn công Ukraine của nước này vẫn tiếp diễn.