Khoảng 10h, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại địa chỉ trên. Đơn vị đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14 (gồm 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy) đến hiện trường.

Cảnh sát đưa 2 người mắc kẹt xuống vị trí an toàn. Ảnh: CACC

Thời điểm này, khói dày đặc bao trùm ngôi nhà. Phát hiện một cụ già và một em nhỏ mắc kẹt tại tầng 2, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức thoát khói, tiếp cận và đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn.

​Vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và làm rõ nguyên nhân.