Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h15 cùng ngày. Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện khói, lửa bùng lên từ ngôi nhà cấp 4 trên phố Lò Đúc.

Lửa bốc lên từ ngôi nhà trên phố Lò Đúc. Ảnh: Minh Đức

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lớn, lan sang các nhà kế bên. Ảnh: Minh Đức

"Thời điểm xảy ra cháy, hai mẹ con chủ nhà đang ngủ trưa thì bất ngờ phát hiện khói, lửa bốc lên. Hai người nhanh chóng tri hô, chạy khỏi ngôi nhà đang cháy và nhờ những người xung quanh trợ giúp dập lửa", nhân chứng cho biết.

Cũng theo nhân chứng tại hiện trường, nhiều người đã nỗ lực dùng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy nhưng không thành. Lửa tiếp tục bùng lớn và lan sang một số nhà lân cận.

Nhiều người nhanh chóng di tản đồ đạc khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Đức

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Một người phụ nữ được lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Minh Đức

Ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập sau vụ cháy. Ảnh: Minh Đức

Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế, không tiếp tục cháy lan. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục dập tàn, phun nước làm mát hiện trường vụ cháy.

Được biết, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.