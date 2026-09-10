Phà chở khách MV June Aster bốc cháy ngoài khơi Philippines tối 9/9. Video: BBC

Theo truyền thông Philippines, phà MV June Aster bốc cháy sau khi khởi hành từ cảng Manila và đang trên đường đến địa điểm du lịch nổi tiếng Coron ở Palawan tối 9/9. Lúc xảy ra hỏa hoạn, phà cách bờ khoảng 2,2km và đang chở tổng cộng 134 người, bao gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.

Nhật báo Manila Times dẫn lời Đại úy Noemi Cayabyab thuộc Lực lượng tuần tra bờ biển Philippines hôm nay (10/9) cho biết: "Dựa trên dữ liệu hiện có về số người được cứu (42 người) và số nạn nhân thiệt mạng (5 người), vẫn còn 87 người chưa rõ tung tích. Tuy nhiên, một lần nữa, tôi muốn làm rõ rằng đây là dữ liệu cập nhật theo thời gian thực. Các con số có thể thay đổi khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục.”

Theo hãng tin BCC, phà gặp nạn đang ở vùng biển ngoài khơi làng Marcilla thuộc Coron, tỉnh Palawan. Do sự cố xảy ra khá gần đất liền, các đội ứng cứu của Philippines đã nhanh chóng đưa 42 người sống sót, gồm 38 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn về một trung tâm sơ tán tại Barangay Turda, nằm ngay phía bắc Marcilla.

Lực lượng tuần tra bờ biển Philippines thông báo họ đang nỗ lực dập tắt đám cháy trên phà, đồng thời tuần tra khu vực lân cận, nhưng điều kiện thời tiết đang gây nhiều khó khăn.

"Thời tiết đêm qua rất xấu và sóng trong khu vực này rất mạnh", một phát ngôn viên của Lực lượng tuần tra bờ biển Philippines nói. Người này cho biết thêm dòng chảy mạnh dường như đã kéo phà trôi dạt từ vị trí phát tín hiệu cầu cứu ban đầu, cách Barangay Turda 4 hải lý (hơn 7,4km) sang một điểm cách đó 7,68 hải lý (hơn 14,2km).

Nhà chức trách Philippines vẫn đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân tai nạn.