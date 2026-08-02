Video: Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia

Hãng CNN dẫn tin từ giới chức Indonesia cho biết lực lượng cứu hộ cùng các tàu đi ngang qua đã khẩn trương sơ tán hàng trăm người khỏi chiếc phà chở khách đang bốc cháy.

Phà Mutiara Sentosa 2 đang trên hành trình từ Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia thuộc tỉnh Đông Java đến Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi. Trên phà có 232 hành khách và 39 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), vụ hỏa hoạn xảy ra trong khoảng từ 6h - 7h sáng 2/8 tại vùng biển ngoài khơi huyện Sumenep.

Video: ChannelNewsAsia

Basarnas cho biết Công ty vận hành phà PT Atosim Lampung Pelayaran đã báo cáo vụ việc với văn phòng tìm kiếm và cứu nạn Surabaya khoảng một giờ sau khi đám cháy bùng phát.

Theo thông tin do công ty cung cấp, thuyền trưởng thông báo con tàu bị cháy khi đang ở gần mũi phía bắc đảo Madura nhưng mọi liên lạc sau đó đã bị mất.

Ảnh: Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia

Đến 9h45, giới chức Indonesia xác định chiếc phà đang ở cách đảo Buruan Sapudi khoảng 19 hải lý về phía bắc sau khi liên lạc với tàu chở hàng Meratus Project 3 hoạt động gần khu vực. Tuy nhiên, tàu hàng này không thể áp sát phà vì đang chở hàng dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đến chiều 2/8, nhiều tàu hoạt động gần hiện trường đã cứu được 225 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, đồng thời vớt được 5 thi thể. Hiện vẫn còn ít nhất 41 người mất tích.

Giới chức Indonesia cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ và cuộc điều tra đang được tiến hành.