Thông tin từ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 11 cho biết, tại số nhà 112 phố Trần Cung (Hà Nội) vừa xảy ra vụ cháy biển quảng cáo đặt trên tầng cao.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 5/2, Đội CC&CNCH khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên.

Tại hiện trường, biển quảng cáo lắp đặt ở tầng 3 của ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều người dân hoảng hốt tháo chạy.

Lửa bốc lên dữ dội khu vực tầng 3 của ngôi nhà. Ảnh: T.L

Ngay sau đó, Đội CC&CNCH khu vực số 11 đã nhanh chóng triển khai phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.

Đến 17h cùng ngày, đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.