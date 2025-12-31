Theo thông tin đầu, khoảng 9h ngày 31/12, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ phát hiện có khói bốc ra từ khu vực tầng 3 của nhà số 14 phố Hàng Mã.

"Ban đầu là khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra từ khu vực tầng 3 của ngôi nhà, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy và tìm cách chữa cháy", nhân chứng nói.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội kịp thời dập tắt đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo nhân chứng, thời điểm ngôi nhà bị cháy có 2 người bên trong, 1 người đàn ông ở tầng 1 kịp thời thoát ra bên ngoài và 1 phụ nữ ở tầng 3 đã thoát nạn sang mái nhà hàng xóm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 5 phương tiện của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 8, 14 đến hiện trường để tìm kiếm người mắc kẹt và dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế. Ảnh: Đình Hiếu

Khu vực xảy ra cháy được xác định tại tầng 3 của ngôi nhà. Ảnh: Đình Hiếu

Đến 9h30, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phun nước làm mát.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc.