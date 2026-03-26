Sáng 26/3, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với Trạm CSGT quốc lộ 13 và công an địa phương thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ (dài khoảng 35km).

Lực lượng CSGT ra quân xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 13. Ảnh: X.A

Tuyến quốc lộ 13 được xem như "xương sống" của TPHCM do có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đi qua nhiều khu vực đông dân cư, khu công nghiệp và đầu mối giao thông quan trọng. Tuyến đường này cũng thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách chạy tuyến cố định trên quốc lộ 13. Ảnh: X.A

Ngay trong buổi sáng ra quân, CSGT đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Tại một giao lộ thuộc phường Hòa Lợi, trong khoảng 20 phút, lực lượng CSGT đã xử lý 3 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm các lỗi đi ngược chiều, đeo tai nghe khi điều khiển xe, chở hàng cồng kềnh.

Đáng chú ý, trong số này có trường hợp điều khiển xe máy chạy ngược chiều của V.V.S. (SN 2006, quê Vĩnh Long).

V.V.S. bị CSGT lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển xe máy chạy ngược chiều. Ảnh: X.A

Làm việc với CSGT, S. cho rằng mình chạy xe ngược chiều nhưng sát lề nên không gây nguy hiểm. Khi được cán bộ CSGT phân tích lỗi vi phạm, S. nói "không biết", đồng thời cũng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Với lỗi vi phạm trên, S. đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, đồng thời bị tạm giữ phương tiện.

Cũng trong sáng nay, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và các lỗi vi phạm khác đối với tài xế xe tải, xe khách, ô tô con,…

Một xe tải bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: X.A

Theo Đội CSGT Bình Triệu, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, đi sai làn đường, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Đặc biệt, các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa là nhóm trọng điểm được kiểm tra thường xuyên. Tình trạng ''xe dù'', ''bến cóc'', xe tự chế, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cũng nằm trong diện bị xử lý dứt điểm.

Việc tuần tra kiểm soát sẽ được triển khai cơ động, hạn chế chốt cố định nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm triệt để.

Bên cạnh đó, CSGT cũng phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền tại các khu đông dân cư, khu công nghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.