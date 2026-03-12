Tài xế vẫn "mơ hồ" khi dừng xe trên cao tốc

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết thời gian qua, trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện gặp sự cố nhưng tài xế vẫn “mơ hồ” về quy định dừng xe, không thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo an toàn.

CSGT phát hiện trường hợp xe container dừng trên cao tốc không đặt biển cảnh báo. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Đội 6, không ít tài xế khi xe hỏng, nổ lốp hoặc gặp trục trặc kỹ thuật đã dừng xe ngay trên làn chạy mà không đưa phương tiện vào làn khẩn cấp, đồng thời cũng không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía sau theo đúng quy định.

Mới đây nhất, hơn 18h ngày 10/3, tại Km13+100 trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT phát hiện xe đầu kéo mang BKS 50H-681.XX do tài xế D.T.H (SN 1987, ngụ TPHCM) điều khiển đang dừng trên đường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế dừng xe do phương tiện gặp sự cố kỹ thuật nhưng không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía sau theo quy định. Việc này làm hạn chế tầm quan sát của các phương tiện lưu thông phía sau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tương tự, trước đó, lúc gần 17h ngày 1/3, tại Km48+650 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng CSGT phát hiện ô tô khách BKS 70H-069.XX do tài xế N.H.D (SN 1974, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển dừng trên đường do gặp sự cố.

Tài xế có đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía sau phương tiện. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra và đo khoảng cách thực tế, vị trí đặt biển cảnh báo chỉ cách đuôi xe 12,8m, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên GPLX theo quy định.

Một trường hợp xe gặp sự cố trên cao tốc nhưng đặt cảnh báo chỉ cách ô tô 12,8m. Ảnh cắt từ clip

Một cán bộ CSGT cho biết, khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế bắt buộc phải đặt biển cảnh báo hoặc chóp nón phản quang cách đuôi xe tối thiểu 150m để các xe phía sau có đủ thời gian phát hiện và xử lý tình huống.

Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn “mơ hồ” đặt cảnh báo quá gần phương tiện hoặc bỏ qua bước này, khiến các xe phía sau khó nhận biết sớm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn.

Xe gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần làm gì?

Lãnh đạo Đội 6 cho biết, đơn vị hiện quản lý các tuyến cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa với tổng chiều dài hơn 460km, lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt vào các dịp cuối tuần.

Khi lưu thông trên cao tốc, trong các trường hợp khẩn cấp như xe bị hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu, xảy ra va chạm giao thông hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe, tài xế được phép dừng xe nhưng phải thực hiện đầy đủ để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước hết, người lái phải cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải. Sau khi dừng xe, tài xế cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển cảnh báo hoặc chóp nón phản quang cách đuôi xe tối thiểu 150m.

CSGT đo khoảng cách từ điểm đặt cảnh báo đến phương tiện. Ảnh cắt từ clip

Đồng thời, tất cả người trên xe cần nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía ngoài hộ lan bên phải đường để tránh nguy hiểm. Trong điều kiện an toàn, có thể bố trí người đứng phía sau xe dừng, cách ít nhất 50m để ra hiệu cảnh báo cho các phương tiện phía sau.

Trường hợp xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông, tài xế có thể chụp ảnh, quay clip để ghi nhận vị trí hiện trường, sau đó nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc sát lề đường và thực hiện các biện pháp cảnh báo theo quy định.

Đồng thời, người điều khiển phương tiện cần liên hệ ngay với lực lượng CSGT qua số điện thoại 1900.8099 hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ xử lý.

Thời gian tới, Đội 6 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, đặc biệt là xe gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn.