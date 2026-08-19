Nhân chứng cho biết ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt tại khu xưởng nằm giáp quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn.

Thời điểm trên, nhiều người làm việc bên trong xưởng đã hốt hoảng chạy ra ngoài.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 và khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) đã đến hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Bùi Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ xác nhận sự việc. Ông cho biết đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là khu vực xưởng gỗ, tuy nhiên cần xác minh thêm. Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ cũng cho biết, lúc 11h20 chưa phát hiện có người thương vong trong vụ cháy.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào xưởng xảy ra cháy.