Có nhiều phiên bản khác nhau của chế độ ăn trứng luộc. Theo Everyday Health, một phiên bản điển hình như sau:

- Bữa sáng: Ít nhất hai quả trứng và một phần trái cây (có thể thêm rau ít carb hoặc protein)

- Bữa trưa: Trứng hoặc protein nạc và rau ít carb

- Bữa tối: Trứng hoặc protein nạc và rau ít carb.

Chế độ ăn trứng luộc có tốt cho sức khỏe không?

Nhìn chung, chế độ ăn này chứa các thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không được xem là cân bằng. “Tôi không nghĩ bạn nên theo một chế độ ăn đòi hỏi phải tập trung vào một loại thực phẩm”, Tiến sĩ Lisa Young chuyên gia dinh dưỡng tại New York (Mỹ), cho biết.

Ăn quá nhiều trứng dẫn tới thiếu cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mọi người chỉ nên ăn vài quả trứng mỗi tuần. “Trứng luộc là món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng nhưng sự đa dạng thực phẩm vẫn quan trọng hơn”, Tiến sĩ Young nói.

Lợi ích nổi bật của trứng là hàm lượng protein cao. Một quả trứng luộc lớn chứa khoảng 71,5 calo, 6,2g protein, 4,98g chất béo và 0,48g carbohydrate.

“Trứng là protein hoàn chỉnh và chứa các chất dinh dưỡng như vitamin D và choline”, chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro (Mỹ) giải thích. Protein hoàn chỉnh cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu, còn choline tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và tâm trạng.

Một số nghiên cứu cho thấy protein trong trứng có thể tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân.

Tác dụng phụ khi ăn chủ yếu trứng luộc

Chế độ ăn này có lượng calo thấp và hạn chế nhiều thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Vì vậy, bạn có thể không nhận đủ chất xơ trong khi người trưởng thành được khuyến nghị tiêu thụ 25-38g mỗi ngày.

Thiếu chất xơ có thể làm tăng nguy cơ táo bón, đặc biệt nếu ăn chủ yếu trứng vì trứng không chứa chất xơ. Ngoài việc hỗ trợ tiêu hóa, chất xơ còn giảm viêm liên quan đến các bệnh mạn tính.

Chế độ ăn này không phù hợp với tất cả mọi người. Những người có tiền sử rối loạn ăn uống, mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc kê đơn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Chuyên gia Shapiro cho biết chế độ ăn này có nguồn gốc từ thập niên 1960 - thời kỳ các chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt được coi là “đúng mực”. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với sự lành mạnh. Dù có thể giúp giảm cân nhanh, chế độ trên không bền vững và không cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu.

Làm thế nào để chế độ ăn trứng luộc cân bằng hơn?

Chế độ ăn trứng luộc nói chung không được khuyến nghị, đặc biệt với người có bệnh nền. Nếu muốn bổ sung nhiều trứng hơn, bạn nên kết hợp thêm các thực phẩm khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Sự đa dạng và đầy đủ các nhóm thực phẩm là yếu tố quan trọng. Dưới đây là những nhóm nên bổ sung:

- Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mạch.

- Tinh bột kháng như khoai tây hoặc gạo lứt

- Trái cây và rau củ đa dạng

- Nguồn protein nạc như cá, gà và protein thực vật như đậu nành, các loại đậu

- Chất béo lành mạnh như các loại hạt, quả bơ và dầu ô liu.