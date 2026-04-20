Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật Lý Bách Hiền (Trung Quốc) đã đưa ra 3 cách đơn giản để những người có nguy cơ hoặc đang bị trào ngược dạ dày thực quản có thể an tâm thưởng thức cà phê.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Lý cho biết trong thực tế khám chữa bệnh, ông thường xuyên nhận được câu hỏi từ các “tín đồ cà phê” bị trào ngược dạ dày thực quản: “Tôi phải bỏ cà phê cả đời sao?” hay “Tôi thêm sữa có giúp dễ chịu hơn không?”. Theo ông, một số bệnh nhân sau khi áp dụng các điều chỉnh phù hợp vẫn có thể tiếp tục thưởng thức cà phê mà không làm tình trạng trào ngược trở nên nghiêm trọng.

Chọn cà phê rang đậm

Theo bác sĩ Lý, cảm giác khó chịu sau khi uống cà phê có thể liên quan đến caffeine - chất làm giảm áp lực cơ thắt thực quản dưới, khiến axit dạ dày dễ trào ngược lên trên. Trong khi đó, cà phê rang đậm thường có độ axit thấp hơn so với cà phê rang nhạt, vì vậy ít gây kích thích dạ dày hơn.

Cà phê ủ lạnh cũng là một giải pháp cho người e ngại vấn đề trào ngược dạ dày thực quản. Ảnh: Ban Mai

Ưu tiên cà phê ủ lạnh

Cà phê ủ lạnh (cold brew) được chiết xuất ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài, tạo ra hương vị dịu hơn và độ axit cảm nhận thấp hơn, từ đó có thể giảm kích thích đối với dạ dày ở một số người. Ngược lại, cà phê pha bằng nước nóng có thể giải phóng nhiều hợp chất gây kích thích hơn. Bên cạnh đó, đồ uống quá nóng (trên 65 độ C) cũng có thể trực tiếp kích thích niêm mạc thực quản và làm nặng thêm cảm giác khó chịu. Vì vậy, người có vấn đề về dạ dày được khuyến nghị nên chọn cà phê ấm, mát hoặc ủ lạnh.

Cân nhắc khi thêm sữa

So với cà phê đen, các loại cà phê có sữa như latte hay cappuccino có thể giảm cảm giác kích thích nhờ thành phần protein và chất béo trong sữa. Tuy nhiên, bác sĩ Lý nhấn mạnh rằng hiệu quả này không giống nhau ở tất cả mọi người.

Ông chỉ ra hai yếu tố cần lưu ý. Thứ nhất, chất béo trong sữa có thể khiến quá trình làm rỗng dạ dày bị chậm, thức ăn lưu lại lâu hơn, từ đó tăng nguy cơ trào ngược. Thứ hai, ở những người không dung nạp lactose, việc kết hợp cà phê với sữa có thể gây đầy hơi, tăng áp lực trong ổ bụng và đẩy axit dạ dày trào ngược lên thực quản.

Vì vậy, việc thêm sữa vào cà phê để “bảo vệ dạ dày” phụ thuộc vào cơ địa từng người. Những ai muốn áp dụng cách này có thể ưu tiên sữa ít béo hoặc sữa thực vật, đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện tình trạng đầy hơi hoặc trào ngược nặng hơn sau khi uống cà phê sữa, họ nên ngừng sử dụng để tránh làm triệu chứng trầm trọng hơn.