Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải hồi đầu năm, chỉ sáu tháng sau khi ông đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ở Santiago Bernabeu.

Mọi chuyện tại Los Blancos diễn ra không theo kế hoạch, và giờ thì Xabi Alonso đang trong tình trạng thất nghiệp. Nhiều nguồn tin từ xứ sương mù cho hay, Liverpool đã tiếp cận Alonso phòng trường hợp sa thải Arne Slot.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Xabi Alonso đang là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Chelsea. Đội bóng thành London hy vọng sẽ thuyết phục thành công và chính thức bổ nhiệm ông vào giữa tháng Sáu.

Sau khi sa thải Liam Rosenior, ban lãnh đạo The Blues đang áp dụng phương pháp bài bản để tìm ra người phù hợp cho vị trí thuyền trưởng lâu dài tại Stamford Bridge.

Họ nghĩ Xabi Alonso là nhà cầm quân tài năng, tầm nhìn phù hợp CLB và có khả năng phát triển đội hình, mang đến những màn trình diễn ổn định.

Danh sách mục tiêu của Chelsea còn vài cái tên khác, bao gồm Andoni Iraola, Marco Silva, Felipe Luis, Cesc Fabregas và Oliver Glasner.

Trong số này, Felipe Luis và Fabregas đều từng khoác áo Chelsea khi còn là cầu thủ. Giờ họ đang gây ấn tượng ở vai trò mới.

Felipe Luis giành được chức vô địch Copa do Brasil và chiếc cúp Copa Libertadores danh giá năm 2025 cùng Flamengo.

Ces Fabregas thi đang gặt hái thành công tại Como. Cựu tiền vệ Tây Ban Nha biến một đội bóng vô dannh dần trở thành hiện tượng mới ở Serie A mùa này.