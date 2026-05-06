Nguồn tin từ giới truyền thông Anh cho hay, Xavi Hernandez là cái tên mới nhất mà lãnh đạo Chelsea liên hệ đàm phán.

Cựu tiền vệ Barca thất nghiệp kể từ khi rời Camp Nou năm 2024, sau ba mùa giải dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

Các sếp lớn ở Stamford Bridge đang nghiêng về phương án bổ nhiệm Xavi vì cho rằng, ông là nhà cầm quân có thể duy trì bản sắc bóng đá hiện đại của The Blues.

Xavi vốn là học trò của Pep Guardiola, đã giành chức vô địch La Liga ngay mùa đầu tiên huấn luyện Barca 2021/22.

Với lối chơi thiên về chuyền và kiểm soát bóng đặc trương của Pep, Xavi đã cùng Barcelona thắng 91/143 trận ông dẫn dắt.

Ngoài Xavi, phía Chelsea cũng đang tiếp cận cả Xabi Alonso và Cesc Fabregas.

Hai chiến lược gia người Tây Ban Nha từng chơi cùng Xavi ở cấp độ ĐTQG nhiều năm, đều nằm trong số những HLV được săn đón nhất hiện nay.

Fabregas đang rất tâm huyết với dự án Como, nơi ông làm HLV trưởng và cũng nắm giữ cổ phần của CLB.

Xabi Alonso thất nghiệp sau khi bị Real sa thải. Tuy nhiên, Chelsea cần thuyết phục được cựu tiền vệ này chuyển đến London và chấp nhận rủi ro.