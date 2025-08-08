Đội bóng thành Manchester chấp nhận bán Garnacho 50 triệu bảng Anh - ít hơn đáng kể so với con số 70 triệu bảng mà MU định giá ban đầu cho cầu thủ này.

Tiền đạo cánh người Argentina được HLV Ruben Amorim thông báo không còn tương lai ở Old Trafford. Bản thân anh cũng muốn chuyển đến Stamford Bridge.

Garnacho muốn gia nhập Chelsea - Ảnh: F.I

Ban lãnh đạo Chelsea không lo ngại về tính cách tài năng 21 tuổi sau cuộc thẩm tra kỹ lưỡng. Cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa các bên.

Đối tác thành London hy vọng sẽ trì hoãn việc chốt mua cho đến khi thương vụ chuyển nhượng Benjamin Sesko hoàn tất.

Phía Chelsea nghĩ rằng, MU có thể hạ giá Garnacho xuống 40 triệu bảng vì họ cần bán người để cân bằng tài chính.

Quỷ đỏ đang gặp khó trong việc thanh lý "người thừa". Nhóm cầu thủ không phù hợp như Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia cùng Garnacho vẫn chưa tìm được bến đỗ mới dù mùa giải cận kề.

Aston Villa, Atletico Madrid và Napoli đều liên hệ với cầu thủ chạy cánh Argentina nhưng Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua.

Qua 144 trận chơi cho MU, Alejandro Garnacho ghi được 26 bàn và có 22 pha kiến tạo.

Được đánh giá rất tiềm năng, anh vẫn bị rao bán vì thái độ "ngôi sao", chỉ trích CLB cùng HLV Ruben Amorim do phải ngồi dự bị ở trận chung kết Europa League hồi tháng 5 vừa qua.