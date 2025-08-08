Tiền vệ người Anh phải rời sân bằng cáng sau một tình huống va chạm phần đầu gối ở trận giao hữu giữa Tottenham và Newcastle hồi tuần trước.

James Maddison vừa trải qua một số cuộc kiểm tra y tế tại London và nỗi lo ban đầu anh bị tổn thương dây chằng chéo đã trở thành hiện thực.

James Maddison nằm cáng sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng - Ảnh: BR Football

Đây là cơn ác mộng đôi với tân HLV Thomas Frank, bởi ông sẽ không có sự phục vụ của Maddison trong phần lớn thời gian mùa giải 2025/26 sắp tới.

Tuyên bố trên trang chủ Spurs có đoạn: "James Maddison sẽ phải phẫu thuật để điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) đầu gối phải.

Tiền vệ 28 tuổi bị thương trong trận giao hữu tiền mùa giải với Newcastle ở Seoul. Ca phẫu thuật sẽ sớm được tiến hành và James sẽ bắt đầu quá trình phục hồi chức năng với đội ngũ y tế Spurs.

Mọi người đều chúc James sớm bình phục. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy trên tiến hình điều trị và hồi phục sau phẫu thuật."

Ca chấn thương của James Maddison buộc Tottenham phải quay lại thị trường chuyển nhượng, dù họ đã chiêu mộ Mohamed Kudus từ West Ham với giá 55 triệu bảng.

Nhà ĐKVĐ Europa League cũng bỏ lỡ Morgan Gibbs-White dù sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Nottingham Forest phản ứng dữ dội và dọa kiện ra tòa vì Tottenham tiếp cận cầu thủ trái phép.