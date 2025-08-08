Mùa giải 2025/26 sắp bắt đầu và HLV Enzo Maresca đã sớm phải nhận cú sốc đầu tiên, khi trung vệ Levi Colwill chấn thương nghiêm trọng.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Maresca lo lắng về Colwill, thì Chelsea xác nhận điều tồi tệ nhất.

Chelsea mất Colwill trong nhiều tháng tới. Ảnh: CFC

“Levi Colwill đã phẫu thuật thành công để điều trị chấn thương dây chằng chéo trước. Cầu thủ 22 tuổi trở lại tập trung tiền mùa giải, nhưng không may gặp chấn thương trong một buổi tập”, Chelsea thông báo.

Là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea, thủ lĩnh nơi hàng thủ, Colwill thi đấu 43 trận mùa trước (40 lần đá chính), ghi được 2 bàn và có 2 kiến tạo.

Đáng chú ý, anh là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea giành vé trở lại Champions League khi đánh bại Nottingham Forest 1-0 ở vòng cuối Premier League.

Anh cũng là người kiến tạo cho Cole Palmer trong chiến thắng 3-0 trước PSG ở chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Những chấn thương như thế này cần thời gian rất lâu để hồi phục hoàn toàn. Dự kiến, Colwill phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian của mùa giải.

Điều này buộc Chelsea phải nhanh chóng trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm một trung vệ đủ chất lượng thay thế trong nhiều tháng tới.

Chelsea – đá trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Crystal Palace ngày 17/8 – trước đó đã chi 44 triệu euro để chiêu mộ Jorrel Hato – cựu hậu vệ trái của Ajax có thể chơi ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ cánh.

Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng của Colwill – có thể khiến anh bỏ lỡ kỳ World Cup 2026 cũng như kế hoạch của Chelsea thay đổi, bao gồm việc tạm thời giữ lại Renato Veiga.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha vừa trở lại từ Juventus sau thời gian cho mượn và đang nằm trong danh sách thanh lý, nhưng giờ có thể tạm thời lấp vào khoảng trống Colwill.