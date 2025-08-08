Tân binh Benjamin Sesko trị giá 75,5 triệu euro cùng 8,5 triệu phụ phí đang được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công MU nhờ khả năng săn bàn sát thủ của mình.

Với chiều cao 1m95, Sesko sở hữu thể hình lý tưởng để chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm, cùng khả năng không chiến ấn tượng. Tuy nhiên, điểm mạnh đáng chú ý nhất của tiền đạo người Slovenia chính là sự đa dạng trong cách ghi bàn – từ đánh đầu, dứt điểm một chạm, cho đến những cú sút xa uy lực bằng cả hai chân.

Sesko chính thức là người của MU - Ảnh: Fabrizio Romano

Tại RB Leipzig mùa trước, Sesko ghi 18 bàn sau 42 lần ra sân, hiệu suất cao dù đa số vào sân từ ghế dự bị. Anh di chuyển thông minh, biết cách chọn vị trí và luôn biết khai thác sai lầm hàng thủ đối phương.

Lối chơi hiện đại, kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và sự lạnh lùng trong vòng cấm khiến chân sút 22 tuôi được ví như "Erling Haaland phiên bản Đông Âu".

MU đang thiếu một trung phong đích thực, và Sesko có thể chính là lời giải cho bài toán ghi bàn đã khiến Quỷ đỏ đau đầu suốt thời hậu Cavani và Ronaldo.

Video những bàn thắng, những pha xử lý khéo léo và kiến tạo của Sesko: