Sesko cố gắng tránh ống kính máy ảnh khi anh đáp chuyến bay đến Manchester hoàn tất cuộc kiểm tra y tế, trước khi thương vụ trị giá 74 triệu bảng Anh chính thức thông qua.

Thông tin từ nhiều nguồn uy tín xác nhận, chân sút 22 tuổi đồng ý từ bỏ một phần lương của mình để chuyển đến Old Trafford, dù Newcastle đề nghị mức thù lao cao hơn.

Sesko trên máy bay cùng người đại diện đến Manchester - Ảnh: F.R

Thực tế, Sesko nằm trong tầm ngắm Quỷ đỏ suốt sáu năm qua, nhưng giờ anh mới sẵn sàng cập bến "nhà hát của những giấc mơ", với kinh nghiệm chơi bóng tại Bundesliga, Champions League và Euro 2024.

MU đồng ý thỏa thuận ban đầu trị giá 66,4 triệu bảng Anh chia làm nhiều đợt thanh toán, cùng 7,4 triệu bảng phụ phí.

Newcastle đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn cho RB Leipzig, nhưng việc cầu thủ này chỉ muốn đầu quân MU đã giúp giải quyết nhanh chóng thương vụ chuyển nhượng.

Sky Germany cho biết, lời đề nghị hoành tráng từ "Chích chòe" không chỉ dành cho đội bóng ở Bundesliga mà họ còn đưa ra điều khoản lương bổng tốt hơn với Sesko. Tuy nhiên, anh đã bỏ qua để chuyển đến Old Trafford.

Nguồn tin trên khẳng định, Benjamin Sesko đồng ý giảm một phần lương tại United nhằm giúp thương vụ sớm thành công.

Sesko ngồi sau xe do MU sắp xếp đến kiểm tra y tế ở Manchester - Ảnh: EAMONN AND JAMES CLARKE

Mức lương cụ thể chưa được công bố, nhưng các báo Slovenia xác nhận, Sesko sẽ kiếm được 160.000 bảng Anh mỗi tuần. Con số trên tự động tăng 25% lên 200.000 bảng/tuần nếu MU có vé dự Champions League.

Công ty đại diện của Sesko - do Elvis Basanovic đứng đầu quyết định miễn một phần hoa hồng trong thỏa thuận để hoàn tất vụ mua bán.

Thỏa thuận của MU với RB Leizpig cũng bao gồm một trận giao hữu trong tương lai giữa hai CLB trên sân Red Bull Arena.