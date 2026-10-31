Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/27 - Vòng 9
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
31/10/2026 19:30:00 Chelsea - Manchester United FPT PLAY
31/10/2026 22:00:00 Coventry - Sunderland FPT PLAY
31/10/2026 22:00:00 Hull City - Ipswich FPT PLAY
31/10/2026 22:00:00 Bournemouth - Leeds FPT PLAY
31/10/2026 22:00:00 Brentford - Nottingham Forest FPT PLAY
31/10/2026 22:00:00 Manchester City - Brighton FPT PLAY
01/11/2026 00:30:00 Tottenham - Crystal Palace FPT PLAY
01/11/2026 03:00:00 Aston Villa - Fulham FPT PLAY
01/11/2026 23:30:00 Liverpool - Arsenal FPT PLAY
03/11/2026 03:00:00 Newcastle - Everton FPT PLAY