Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/27 - Vòng 9
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|31/10/2026 19:30:00
|Chelsea - Manchester United
|FPT PLAY
|31/10/2026 22:00:00
|Coventry - Sunderland
|FPT PLAY
|31/10/2026 22:00:00
|Hull City - Ipswich
|FPT PLAY
|31/10/2026 22:00:00
|Bournemouth - Leeds
|FPT PLAY
|31/10/2026 22:00:00
|Brentford - Nottingham Forest
|FPT PLAY
|31/10/2026 22:00:00
|Manchester City - Brighton
|FPT PLAY
|01/11/2026 00:30:00
|Tottenham - Crystal Palace
|FPT PLAY
|01/11/2026 03:00:00
|Aston Villa - Fulham
|FPT PLAY
|01/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Arsenal
|FPT PLAY
|03/11/2026 03:00:00
|Newcastle - Everton
|FPT PLAY
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