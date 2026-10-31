Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
07/11/2026 03:00:00 Everton - Coventry
07/11/2026 19:30:00 Leeds - Tottenham
07/11/2026 22:00:00 Fulham - Newcastle
07/11/2026 22:00:00 Arsenal - Hull City
08/11/2026 00:30:00 Nottingham Forest - Manchester City
08/11/2026 21:00:00 Sunderland - Chelsea
08/11/2026 21:00:00 Brighton - Brentford
08/11/2026 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
08/11/2026 21:00:00 Ipswich - Bournemouth
08/11/2026 23:30:00 Manchester United - Aston Villa