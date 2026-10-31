Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|07/11/2026 03:00:00
|Everton - Coventry
|07/11/2026 19:30:00
|Leeds - Tottenham
|07/11/2026 22:00:00
|Fulham - Newcastle
|07/11/2026 22:00:00
|Arsenal - Hull City
|08/11/2026 00:30:00
|Nottingham Forest - Manchester City
|08/11/2026 21:00:00
|Sunderland - Chelsea
|08/11/2026 21:00:00
|Brighton - Brentford
|08/11/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|08/11/2026 21:00:00
|Ipswich - Bournemouth
|08/11/2026 23:30:00
|Manchester United - Aston Villa
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