Ở trận đấu muộn vòng 29 La Liga, dù để Atletico ghi bàn trước, nhưng Real Madrid vẫn giành được thắng lợi chung cuộc 3-2 nhờ cú đúp của Vinicius cùng bàn còn lại từ Valverde.

Đội bóng của Arbeloa đã có vài chục phút cuối khó khăn, khi chỉ còn chơi với 10 người từ phút 77 do Valverde nhận thẻ đỏ trực tiếp, sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Trent Alexander-Arnold đi tập muộn và bị mất suất đá chính ở trân derby Madrid. Ảnh: Madrid Zone

Đây là trận đấu mà Trent Alexander-Arnold bị HLV Arbeloa thẳng tay loại khỏi đội hình xuất phát Real Madrid, để trừng phạt học trò đến muộn trong buổi tập trước ngày diễn ra cuộc quyết đấu với Atletico.

Mãi đến phút 64, Alexander-Arnold mới được tung vào sân thay Dani Carvajal và đã tạo ra tác động ngay lập tức bằng pha kiến tạo để Vinicius ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho ‘Kền kền’.

Giành 3 điểm quan trọng, Real Madrid duy trì đường đua vô địch La Liga với Barca, đang có 69 điểm trong tay, ít hơn đối thủ 4 điểm.

Theo The Athletic, Alexander-Arnold đã xin lỗi trực tiếp HLV Arbeloa, đội trưởng Dani Carvajal cũng như tất cả các đồng đội Real Madrid, vì đi tập muộn trước trận đấu quan trọng. Nguồn tin nội bộ từ Bernabeu cho hay, Arbeloa đánh giá cao thái độ sau vi phạm của học trò, nên dù phạt nhưng đã cho anh cơ hội chuộc lỗi sau đó.

Gia nhập Real Madrid từ Liverpool vào hè năm ngoái, Alexander-Arnold đến nay có 14 trận ra sân tại La Liga, đóng góp 3 đường kiến tạo để đồng đội lập công.

Mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng và đầy quyết liệt, nên mọi sai lầm dù nhỏ nhất sẽ đều phải trả giá đắt, do vậy Arbeloa muốn dàn sao Real Madrid thực hiện nghiêm về kỷ luật, tập trung cao độ cho mục tiêu giành La Liga cũng như Champions League, nơi họ đụng độ Bayern Munich ở vòng tứ kết.