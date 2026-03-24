Tay vợt người Nga có khởi đầu tệ hại khi bị đối thủ áp đảo hoàn toàn và thua trắng 0-6 ở set đầu tiên. Những sai lầm liên tiếp khiến Medvedev không thể chống đỡ trước lối đánh hưng phấn của Cerundolo.

Sang set 2, á quân Indian Wells kịp lấy lại phong độ. Anh cải thiện khả năng giao bóng và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 6-4, đưa trận đấu vào set quyết định.

Tưởng chừng đà hưng phấn sẽ giúp Medvedev lật ngược tình thế, nhưng Cerundolo tiếp tục thi đấu thăng hoa. Dù bị mất break sớm, tay vợt người Argentina nhanh chóng đòi lại lợi thế và liên tiếp gây sức ép.

Ở game 12 quyết định, Cerundolo tận dụng thành công break-point để khép lại set 3 với tỷ số 7-5, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Kết quả này giúp Cerundolo tiến vào vòng 4 gặp Ugo Humbert, đồng thời tạo nên bất ngờ lớn tại Miami Open năm nay. Trước đó, Carlos Alcaraz cũng sớm phải nói lời chia tay giải đấu.







