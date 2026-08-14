Đội chủ sân Stamford Bridge đang để ngỏ khả năng chia tay Delap ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, vì CLB muốn tinh giản đội hình vốn đang khá cồng kềnh.

Năm ngoái, Chelsea kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 30 triệu bảng để đưa Delap về từ Ipswich Town.

Liam Delap gây thất vọng mùa đầu tiên khoác áo Chelsea - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, qua một mùa giải, The Blues sẵn sàng chia tay chân sút 23 tuổi, nếu nhận được lời đề nghị đáp ứng mức định giá.

Nếu bán Delap với giá 50 triệu bảng, Chelsea có thể bỏ túi khoản lợi nhuận lên tới 20 triệu bảng, bất chấp tiền đạo người Anh chưa tạo được dấu ấn nào tại Tây London.

Delap hiện nhận được sự quan tâm từ một số CLB Premier League, trong đó Nottingham Forest và Everton đang theo sát tình hình.

Năm đầu tiên của Delap tại Stamford Bridge diễn ra không như mong đợi. Anh chỉ ghi được 2 bàn trên mọi đấu trường, trong bối cảnh Chelsea kết thúc mùa giải nằm ngoài nhóm dự cúp châu Âu.

Phong độ Liam Delap trong giai đoạn tiền mùa giải cũng chưa đủ sức thuyết phục tân HLV Xabi Alonso.

Điều đó khiến chân sút 23 tuổi trở thành một trong số nhiều cầu thủ có thể phải rời Stamford Bridge trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa vào ngày 1/9.

Lãnh đạo The Blues tin rằng, cựu tuyển thủ U21 Anh vẫn có thể mang về khoản phí đáng kể, qua đó tạo thêm nguồn lực tiếp tục kế hoạch cải tổ đội hình mạnh mẽ dưới thời HLV Xabi Alonso.