Nhà cầm quân 44 tuổi được giao nhiệm vụ vực dậy Chelsea sau mùa giải hỗn loạn, chứng kiến đội bóng thay HLV tới ba lần và chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Premier League.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên của Alonso tại Stamford Bridge không hề suôn sẻ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa chứng kiến Chelsea nhận hai thất bại giao hữu trước Tottenham và Juventus.

Xabi Alonso gặp khó với những trường hợp chấn thương của hậu vệ Chelsea - Ảnh: AOL

Khó khăn tiếp tục bủa vây cựu HLV Real Madrid, khi hai hậu vệ Chelsea gặp vấn đề về thể trạng trong trận giao hữu với Johor Darul Ta’zim.

Mamadou Sarr ban đầu được điền tên vào đội hình xuất phát nhưng buộc phải rút lui vì chấn thương trước giờ bóng lăn.

Chưa dừng lại ở đó, trung vể trẻ tiềm năng Aaron Anselmino cũng phải rời sân giữa hiệp một do vấn đề tương tự.

Cả Sarr lẫn Anselmino chưa được xem là những lựa chọn hàng đầu cho đội một. Thế nhưng, giai đoạn tiền mùa giải là cơ hội để họ thể hiện khả năng và cạnh tranh vị trí trong kế hoạch của Alonso.

Mất cùng lúc hai hậu vệ, Alonso vẫn sở hữu nhiều phương án cho vị trí trung vệ. Trong tay chiến lược gia Tây Ban Nha có Levi Colwill, Wesley Fofana, Tosin, Josh Acheampong cùng tân binh Maxence Lacroix.

Ngoài ra, Benoit Badiashile và Axel Disasi vẫn thuộc biên chế Chelsea. Tuy nhiên, cả hai nhiều khả năng sẽ chia tay Stamford Bridge cuối phiên chợ hè.

Hai ca chấn thương mới nhất là diễn biến Xabi Alonso không mong muốn khi mùa giải mới đang đến gần. Hiện ông vẫn trong quá trình sàng lọc lực lượng, định hình bộ khung cho The Blues.