Video bóng đá Johor Darul Ta'zim 3-3 Chelsea

Chelsea bất ngờ gặp thử thách lớn trong chuyến làm khách trước Johor Darul Ta’zim khi chỉ có được trận hòa 3-3 trong trận giao hữu trên sân Sultan Ibrahim. Dù được đánh giá vượt trội về lực lượng, đội bóng Anh không thể áp đặt thế trận trước nhà vô địch Malaysia.

Sau chiến thắng 3-0 trước AC Milan chỉ một ngày trước đó, Chelsea tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt dự bị như Nicolas Jackson, Liam Delap, Estevao, Jamie Gittens hay Geovany Quenda. Tuy nhiên, Johor DT cho thấy sự tự tin và tổ chức lối chơi đầy hiệu quả.

Johor Darul Ta’zim (áo hồng) cầm hòa Chelsea - Ảnh: ASEAn Football

Phút 14, Marcos Guilherme kiến tạo để Arif Aiman dứt điểm cận thành, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Chelsea sau đó gia tăng sức ép nhưng gặp khó trong khâu xử lý cuối cùng. Phải đến phút 42, Liam Delap mới đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú đá phạt đền chính xác.

Sang hiệp hai, Delap tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai ở phút 62, giúp Chelsea lần đầu vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, Johor DT nhanh chóng đáp trả. Oscar Arribas lập siêu phẩm đá phạt ở phút 65, trước khi Bergson tung cú sút xa đẹp mắt ở phút 86, đưa đội chủ nhà dẫn ngược 3-2.

Chelsea tránh được thất bại nhờ bàn phản lưới nhà của Cristian Glauder ở phút 89 sau tình huống gây áp lực của Delap. Những phút cuối, Arif Aiman còn có cơ hội giúp Johor DT giành chiến thắng nhưng không thể đánh bại thủ môn Chelsea.

Trận hòa 3-3 là kết quả đáng tự hào với CLB của Malaysia, trong khi Chelsea tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự trước thềm mùa giải mới. Thầy trò HLV Xabi Alonso còn nhiều việc phải làm nếu muốn hướng tới những mục tiêu lớn.