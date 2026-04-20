Liam Rosenior đang đối mặt nguy cơ bị sa thải sau thất bại thảm hại 0-1 trước MU. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Chelsea ở Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn nào.

Cho dù chủ sở hữu hiện tại BlueCo vẫn ủng hộ Rosenior, nhưng theo giới truyền thông Anh, Diego Simeone đang dẫn đầu danh sách ứng viên có thể thay thế ông.

Simeone là ứng viên nặng ký dẫn dắt Chelsea mùa tới - Ảnh: SunSport

Trước đó, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng, thuyền trưởng của Atletico Madrid sẽ từ chức sau 15 năm huấn luyện đội bóng Tây Ban nha.

Các nhà cái đưa ra tỷ lệ cược Simeone về Chelsea là 4/1 (đặt 1 ăn 4), gấp đôi khả năng so với ứng viên tiếp theo Julian Nagelsmann 8/1 (đặt 1 ăn 8).

Những cái tên khác cũng được nhắc đến bao gồm Frank Lampard, Kieran McKenna, Jose Mourinho và Ruben Amorim.

Hồi đầu tuần, Sky Sports loan tin rằng, các nguồn thân cận với CLB tiết lộ, Liam Rosenior khó có thể dẫn dắt đoàn quân áo xanh mùa tới.

Chiến lược gia 41 tuổi người Anh từng gây dựng danh tiếng tại Strasbourg và nhiều người tin Rosenior sẽ dễ dàng tìm được công việc mới nếu rời Stamford Bridge.

Lãnh đạo Chelsea đang thực hiện cuộc tìm kiếm, với mong muốn bổ nhiệm được người phù hợp tham vọng CLB.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Man City và MU, hy vọng giành vé Champions League của Chelsea đang trở nên xa vời.

The Blues đứng thứ 6 trên BXH, kém Liverpool ngay phía trên 4 điểm. Trong khi The Kop vẫn còn một trận chưa đấu.