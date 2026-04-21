Sau thất bại trước Atletico Madrid ở tứ kết Champions League, HLV Hansi Flick cùng ban lãnh đạo Barca chuẩn bị tái thiết đội hình vào cuối mùa.

Tờ Marca tiết lộ, có 5 cầu thủ đã "hoàn thành chu kỳ tại CLB" nên nhiều khả năng sẽ ra đi hè tới. Marcus Rashford là một trong số đó.

Đội bóng xứ Catalan có thể mua đứt tiền đạo 28 tuổi với giá 26 triệu bảng theo các điều khoản cam kết với MU. Tuy nhiên, giờ họ không muốn kích hoạt nó.

Rashford đóng góp 12 bàn thắng và 13 đường kiến tạo trong mùa giải này, giúp Barca thi đấu thăng hoa ở La Liga. Mới tuần trước, người ta vẫn tin rằng gã khổng lồ chủ sân Nou Camp muốn giữ anh lại.

Tuy nhiên, họ thất bại trong nỗ lực đàm phán lại mức phí 26 triệu bảng với MU - đội bóng kiên quyết không nhượng bộ về điều khoản sẽ hết hạn vào ngày 15/6.

Điều đó đồng nghĩa, Rashford sẽ buộc phải trở lại Old Trafford sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Anh nếu được chọn tham dự World Cup 2026.

Một tiền đạo khác dường như cũng chia tay sân Nou Camp là Robert Lewandowski. Gia nhập CLB hè 2022, hợp đồng của Lewy sẽ hết hạn vào mùa hè và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ ký mới.

Người ta cho rằng, tuổi tác đã ảnh hưởng đến phong độ và thể lực của Lewandowski, khiến tương lai của anh ở Barca trở nên bấp bênh.

CLB cũng sẵn sàng đẩy đi Frenkie de Jong để giảm bớt quỹ lương. Hiện tiền vệ người Hà Lan đang nhận thù lao 400.000 euro mỗi tuần.

Hai cái tên khác cũng nằm trong danh sách cần thanh lý là Andreas Christensen và Marc Casado. Bộ đôi trên đều ít được ra sân gần đây và không còn nằm trong kế hoạch của HLV Hansi Flick.