Theo thông tin của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), một quả chuối cỡ trung bình (dài từ 7-8 cm) cho 110 calo, 30g carb và 3g chất xơ. Chuối cũng chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm carotenoid và flavonoid, có vô số lợi ích - từ duy trì thị lực đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số loại ung thư.

Chuối tự nhiên không chứa chất béo, cholesterol và natri nên thường là thực phẩm được lựa chọn cho các chế độ ăn kiêng. Ngoài bổ sung chất xơ, chuối còn chứa tinh bột kháng, một loại carbohydrate mang lại lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa và giúp bạn no lâu hơn.

Nhiều nghiên cứu đã báo cáo rằng, tinh bột kháng cải thiện lượng đường trong máu, tăng kích thích tố tạo cảm giác no và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Trong chuối cũng chứa nhiều kali (trung bình có 422mg kali). Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn thực phẩm giàu kali, như chuối, có thể giúp kiểm soát huyết áp. Tỷ lệ kali trên natri cao trung hòa tác dụng tăng huyết áp của natri trong chế độ ăn uống.

Chuối cũng chứa các protein cụ thể có đặc tính chống vi trùng và kháng virus. Nhiều hợp chất hoạt tính sinh học trong chuối, như axit ferulic, lupeol và leptin, đã được xác định là các hoạt động kháng khuẩn của các bộ phận của cây chuối.

Hơn nữa, chuối là một nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào, duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Duy trì ăn một quả chuối mỗi ngày là một lựa chọn lành mạnh để tăng cường hệ thống miễn dịch.

Các thầy thuốc cũng hướng dẫn cách bảo quản chuối tốt nhất là cắt chuối ra thành từng trái rồi bọc cuống lại bằng màng bọc thực phẩm. Cách này sẽ giúp chuối lâu chín hơn. Khi cho vào tủ lạnh, tốc độ chín của chuối sẽ chậm lại, giúp chúng ta có thể ăn dần mà không phải vứt bỏ trái nào.