Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, trong 100g chuối tiêu chín có 74g nước, 1,5g protein, 0,4g axit hữu cơ, 22,4g carbohydrate, 0,8g cellulose, cung cấp được 100 calo, vượt xa các loại quả ngọt khác về cung cấp năng lượng (100g cam cho 43 calo, đu đủ chín cho 36 calo, nhãn cho 49 calo, vú sữa cho 43 calo…).

Ngoài ra, lượng chất carbohydrate có trong chuối chín rất cao, ở dạng glucose (20%), fructose (1,5%) và saccharose (65%) là những loại đường tự nhiên quý của quả chín, dễ tiêu hóa, cơ thể hấp thụ nhanh và cung cấp nhiều năng lượng. Chuối chín là loại thức ăn được cơ thể tiêu hóa nhanh và cung cấp một nguồn năng lượng đáng kể.

Chuối là thực phẩm tiêu hóa nhanh, giàu dinh dưỡng. Ảnh: Hoa Linh.

Bác sĩ Vũ khuyến nghị 5 nhóm người nên bổ sung chuối vào chế độ ăn hằng ngày.

1. Người lao động nặng và vận động viên

Chuối chín chứa hàm lượng đường tự nhiên cao như glucose, fructose và saccharose dễ hấp thu, bổ sung năng lượng nhanh chóng. Với khoảng 100 calo trong mỗi 100g, chuối là nguồn tiếp sức hiệu quả cho người lao động cần thể lực hoặc vận động viên duy trì sức bền và phục hồi sau khi tiêu hao nhiều năng lượng.

2. Trẻ em và người cao tuổi

Nhờ mềm, dễ tiêu hóa và giàu vitamin, khoáng chất như kali, vitamin C, B6, chuối là thực phẩm lý tưởng cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Chuối bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng nhẹ nhàng cho cơ thể.

3. Người táo bón

Chuối tiêu xanh hoặc chuối chín đúng độ đều có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy chuối xanh có thể kích thích sản sinh chất nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, góp phần giảm nguy cơ loét và hỗ trợ làm lành tổn thương. Chuối chín còn giúp nhuận tràng, cải thiện tình trạng táo bón.

4. Người cần bổ sung năng lượng nhanh

Với đặc điểm tiêu hóa nhanh, chuối là lựa chọn phù hợp cho những người cần nạp năng lượng tức thời như người làm việc trí óc cường độ cao, người mệt mỏi hoặc suy nhược. Chỉ cần ăn vài quả chuối, cơ thể dễ dàng thu nhận được lượng calo đáng kể.

5. Người cần thanh nhiệt, giải độc

Theo y học cổ truyền, chuối tiêu chín có vị ngọt, tính lạnh, giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận phế và giảm khát. Ngoài ra, vỏ chuối còn có tính sát trùng, hỗ trợ một số vấn đề tiêu hóa nhẹ.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo dù chuối tốt cho sức khỏe, mọi người vẫn nên ăn lượng hợp lý, kết hợp đa dạng thực phẩm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Với người có bệnh lý đặc biệt như tiểu đường hoặc bệnh thận, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.