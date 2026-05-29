Trời nắng nóng kéo dài, tôi hay đi làm ngoài trời nên hay đổ mồ hôi mà không uống được nước khoáng bù điện giải, tôi ăn chuối mỗi ngày có giảm mệt mỏi không, tránh mất nước không? (Hoàng Ngát - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Một quả chuối cỡ vừa khoảng 100g cung cấp 89 kcal, chứa khoảng 75% nước, 22,8g carbohydrate, 2,6g chất xơ cùng nhiều khoáng chất quan trọng như kali và magie. Đây là những dưỡng chất giúp cơ thể nhanh phục hồi năng lượng trong ngày nắng nóng.

Chuối cung cấp nguồn năng lượng nhanh nhờ các loại đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose. Khi thời tiết oi bức khiến cơ thể uể oải, một quả chuối có thể giảm cảm giác mệt, hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định và hạn chế tình trạng kiệt sức.

Chuối bồi bổ sức khỏe cho bạn vào ngày hè. Ảnh: Hoa Linh.

Đặc biệt, chuối giàu kali là khoáng chất điện giải quan trọng duy trì hoạt động của tim mạch và cơ bắp. Khi đổ mồ hôi nhiều do nắng nóng, cơ thể dễ mất kali, dẫn tới mệt lả, chuột rút hoặc tụt huyết áp. Bổ sung kali đúng cách có thể hỗ trợ bù điện giải tự nhiên.

Ngoài ra, magie trong chuối còn giúp thư giãn cơ, giảm cảm giác căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn trong những ngày thời tiết nóng bức, khó chịu.

Thời điểm lý tưởng nhất để ăn chuối là sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng. Lúc này, hệ tiêu hóa đã hoạt động ổn định hơn, giúp cơ thể hấp thu tốt các dưỡng chất trong chuối mà không gây đầy bụng.

Ăn chuối vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều cũng là cách bổ sung năng lượng lành mạnh thay cho các món ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ.

Với người tập thể dục hoặc lao động ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, ăn chuối sẽ phục hồi năng lượng, hỗ trợ cơ bắp và bù điện giải hiệu quả.

Dù tốt cho sức khỏe, chuối không nên ăn khi bụng quá đói, đặc biệt vào buổi sáng sớm. Hàm lượng đường và magie cao có thể khiến dạ dày khó chịu hoặc gây cảm giác cồn cào ở một số người.

Bạn cũng không nên ăn quá nhiều chuối trong một ngày vì có thể gây đầy hơi, tăng đường huyết hoặc dư kali ở người có bệnh lý thận.

Người mắc đái tháo đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn chuối thường xuyên để được tư vấn về lượng ăn, loại chuối và thời điểm sử dụng phù hợp. Người bệnh thận không nên ăn chuối.

