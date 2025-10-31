Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai và việc xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau gần 4 tháng thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã đi vào vận hành nền nếp, thống nhất, đồng bộ và bước đầu phát huy hiệu quả. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hoạt động thông suốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; quyền lợi của người dân và doanh nghiệp được bảo đảm, việc cung ứng các dịch vụ công thiết yếu được ổn định...

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình 2 cấp; hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xã, phường, đặc khu.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo và trực tiếp tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, rà soát việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu thứ hai hàng tuần, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trong tháng 11

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Thủ tướng lưu ý việc này phải hoàn thành trong tháng 11.

Các bộ, ngành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, tăng cường biệt phái cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về cơ sở; khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở cho việc bố trí, quản lý biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, bảo đảm cân đối, phù hợp quy mô dân số, mạng lưới trường học và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương bố trí kinh phí, hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý trụ sở dôi dư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả; tiếp tục rà soát, sắp xếp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công. Bộ Tài chính cũng cần đề xuất Chính phủ phương án xử lý và tiến độ xử lý đối với các cơ sở vật chất, tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.