Với lý do sản phẩm mỹ phẩm có thành phần công thức không đúng với như trong hồ sơ đã công bố, 6 loại mỹ phẩm sản xuất trong nước vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc.

Các sản phẩm gồm: Vinatid (là sữa tắm và rửa mặt), số tiếp nhận 004149/20/CBMP-HCM cấp ngày 5/10/2020. Sản phẩm này do Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, sản xuất bởi một chi nhánh của công ty này.

Hình ảnh sản phẩm Vinatid. Ảnh chụp màn hình

5 sản phẩm còn lại do Công ty TNHH sản xuất và thương mại mỹ phẩm Đăng Dương (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất bởi chi nhánh công ty này, gồm: Kem ngừa nám cao cấp, Kem dưỡng trắng giúp tái tạo da, Kem dưỡng trắng giúp phục hồi da, Kem dưỡng trắng giúp ngừa lão hóa da, Kem nám tàn nhang đồi mồi. Các sản phẩm này được Sở Y tế TPHCM cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hồi tháng 3 và 4/2023.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 6 sản phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 3 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH MTV sản xuất dược - mỹ phẩm GAMMA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

3 lô sản phẩm gồm: Neoderm plus (là kem dưỡng trắng mịn da), số lô NDPS011023; Ngày sản xuất: 28/10/2023; sản phẩm Lucci, số lô LUCI010324; ngày sản xuất: 16/3/2024 và sản phẩm Dolly Ac Acnes Gel (gel hỗ trợ ngừa mụn), số lô DLAC010824, ngày sản xuất: 2/8/2024.

Các lô sản phẩm bị thu hồi do có công dụng không đúng với công dụng trong hồ sơ đã công bố.