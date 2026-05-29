Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1/6.

Công văn nêu rõ, thực hiện Thông tư số 50 ngày 7/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân trong lĩnh vực xăng dầu thực hiện nghiêm túc lộ trình này.

Theo đó, từ ngày 1/6, xăng không chì phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Xăng E10 sẽ được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6. Ảnh: Tuấn Hùng

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học E5 và E10, đồng thời sớm cung ứng đầy đủ sản lượng đã đàm phán, ký kết với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng tiến độ.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu cần chủ động pha chế, phối trộn, mua bán xăng E5 và E10 từ các thương nhân có cơ sở pha chế xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung đầy đủ cho hệ thống phân phối.

Đồng thời, các đơn vị cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, các thương nhân nhượng quyền và đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sẵn sàng phân phối xăng E5 và E10 từ ngày 1/6.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét xử lý, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng E5 và E10 trong mọi tình huống.