Công văn nêu rõ, ngày 8/12/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3586/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch phổ biến Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Sau hơn 5 tháng triển khai, công tác truyền thông về xăng sinh học E10 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan báo chí cơ bản bám sát định hướng truyền thông của Bộ Công Thương, tập trung tuyên truyền việc sử dụng xăng E10 là xu hướng tất yếu nhằm bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Xăng E10 đã được thí điểm và phân phối tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên cả nước. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuy nhiên, trên báo chí và mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn về khả năng tương thích của xăng E10 với một số loại động cơ, cũng như mức độ an toàn khi sử dụng lâu dài. Điều này có thể tạo ra những luồng thông tin trái chiều nếu không được giải thích đầy đủ.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc. Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về lộ trình triển khai xăng E10 theo hướng khách quan, chính xác, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được sử dụng trên phạm vi toàn quốc đối với các phương tiện dùng động cơ xăng. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.