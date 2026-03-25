Sáng 25/3, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin về ca ghép tủy điều trị Thalassemia (tan máu bẩm sinh) sử dụng nguồn tế bào gốc từ chị ruột.

Bé H.T.M (7 tuổi, trú tại Lào Cai) được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi 8 tháng tuổi. Trong quá trình điều trị, bé M. phải truyền máu định kỳ 3-4 tuần/lần và sử dụng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp MRI gan cho thấy tình trạng ứ sắt mức độ trung bình đến nặng.

Sau khi tìm hiểu các ca ghép tủy, gia đình đưa bé M. vào Huế thực hiện ghép. Kết quả kiểm tra HLA cho thấy bệnh nhi phù hợp 12/12 với chị gái 11 tuổi. Bệnh viện tiến hành hội chẩn toàn viện và xây dựng kế hoạch ghép tế bào gốc.

Ê-kíp thực hiện ca ghép. Ảnh: BVCC.

Trong ca mổ, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát và điều trị kịp thời, sức khỏe cháu hiện ổn định, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Thalassemia là bệnh huyết học di truyền phổ biến. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000-2.500 trẻ em mắc thể nặng. Người bệnh phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, dễ dẫn đến nhiều biến chứng ở tim, gan, thận, nội tiết, xương, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần. Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp điều trị giúp khỏi bệnh và chấm dứt phụ thuộc truyền máu.

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu triển khai ghép tế bào gốc ở trẻ em từ năm 2019, ban đầu với các bệnh lý u đặc như u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, u nguyên bào võng mạc di căn và lymphoma tái phát, sau đó mở rộng sang ghép đồng loại điều trị Thalassemia.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 67 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 15 ca ghép đồng loại cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh trong vòng 1,5 năm. Trong thời gian tới, bệnh viện dự kiến triển khai ghép nửa thuận hợp thường quy cho các bệnh nhi Thalassemia không có sự tương thích hoàn toàn HLA với anh chị em hoặc ba mẹ.

