Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình (TPHCM) đã trực tiếp trao tới ông Trần Văn Tốt (SN 1963, ngụ TPHCM) số tiền 694.437.737 đồng. Đây là số tiền kết chuyển sau khi ông Tốt làm đơn xin ngừng nhận ủng hộ từ bạn đọc vào ngày 22/10 với bài viết: “Người đàn ông bán vé số đơn độc trong viện xin ngừng nhận ủng hộ”.

Ông Tốt đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị và theo dõi dài ngày

Ông Tốt là nhân vật đáng thương trong bài viết: “Người đàn ông 62 tuổi bán vé số đơn độc trong viện, không có tiền đóng viện phí”, đã được Báo VietNamNet đăng tải trước đó.

Gặp lại chúng tôi tại bệnh viện, ông Tốt vui vẻ chia sẻ: "Từ ngày biết mình được hỗ trợ tôi vui lắm, cảm ơn các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo VietNamNet. Thật sự tôi chỉ biết cảm ơn chứ giờ không biết nói gì hơn".

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, hiện ông Tốt đã qua cơn nguy kịch, có thể ăn uống được nhưng chưa thể ngồi dậy hay đi lại, ông vẫn phải sử dụng thuốc và tập vật lý trị liệu trong thời gian dài.

Như đã đưa tin, trước đó ông Tốt bị tai nạn dẫn tới liệt 1 chân, phải ngồi xe lăn đi bán vé số. Trong lúc đi ngang qua đống gạch xây dựng, chẳng may ông bị vật nhọn đâm vào bụng. Vì không có tiền, nghĩ vết thương nhẹ nên ông tự mua thuốc uống cầm chừng, đến khi nhập viện thì vết thương đã nguy hiểm.

Ông Tốt chưa từng lập gia đình. Cha mẹ mất sớm, gia cảnh lại khó khăn nên ông cứ lủi thủi sống qua ngày. Trước đây, ông Tốt sống nhờ việc bán vé số, mỗi tháng kiếm được khoảng 4 triệu đồng, trừ tiền thuê trọ 1,5 triệu đồng và chi phí sinh hoạt, ông chỉ đủ ăn qua ngày.

Đến lúc hoạn nạn không một người thân chăm sóc, ông chỉ biết lặng lẽ nằm 1 mình. Nhưng ông bất lực khi chi phí điều trị lên tới hàng chục triệu đồng. Lần đầu tiên trong đời người đàn ông ấy phải nhờ vả mọi người cầu cứu mình.

Sau khi hoàn cảnh của ông Tốt được chia sẻ, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông số tiền 1.021.007.855 đồng. Trong đó, ông Tốt đã viết đơn xin ngừng nhận kể từ ngày 22/10/2025 với số tiền nhận là 694.437.737 đồng.

Ông Trần Văn Tốt viết đơn xin ngừng nhận sự hỗ trợ của bạn đọc từ ngày 22/10/2025

Cầm số tiền trên tay, ông Tốt xúc động không nói nên lời. Sau khi thanh toán viện phí hết 39.661.032 đồng, nghĩ đến nhiều hoàn cảnh cũng đang khó khăn như mình, ông Tốt chỉ nhận 200.000.000 đồng cho riêng mình, số còn lại ông tự nguyện chia sẻ cho 17 trường hợp khó khăn khác, trong đó có 7 hoàn cảnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và 10 hoàn cảnh đã được Báo VietNamNet chia sẻ trong thời gian qua.

Danh sách 7 hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức được ông Tốt ủng hộ lại:

STT Họ và tên Tình Trạng bệnh Số tiền ủng hộ 1 Nguyễn Thị Trinh (SN 1965) Xuất huyết não 10.000.000 đồng 2 Trần Ngọc Anh (SN 1961) Nhồi máu não 20.000.000 đồng 3 Phạm Văn Tư (SN 1962) Suy hô hấp 20.000.000 đồng 4 Trịnh Thị Miến (SN 2025) Viêm phổi 30.000.000 đồng 5 Nguyễn Thị Ngọc Trang (SN 1973) K tuyến giáp 20.000.000 đồng 6 Nguyễn Huy Khiêm (SN 1972) Xuất huyết tiêu hóa 50.000.000 đồng 7 Đinh Thị Nhung (SN 1953) Suy thận 30.000.000 đồng Tổng 180.000.000 đồng

Danh sách 10 hoàn cảnh khó khăn đăng tải trên Báo VietNamNet được ông Tốt ủng hộ lại:

Toàn bộ số tiền ông Tốt chia sẻ cho 17 hoàn cảnh khó khăn trên đã được Báo VietNamNet kết chuyển đến tận tay các gia đình.

Thay mặt những hoàn cảnh khó khăn, Báo VietNamNet, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cùng ông Trần Văn Tốt xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ các mảnh đời éo le trở nên tươi sáng hơn.