Bảo hiểm y tế có chi trả cho mổ mắt cận thị không? Các chi phí phẫu thuật mắt cận thị chỉ được chi trả nếu nằm trong danh mục kỹ thuật, đối tượng cụ thể theo quy định được quỹ BHYT chấp nhận, bản chất của ca phẫu thuật có tính chất điều trị bệnh lý. Về cơ bản, BHYT tập trung vào việc điều trị các bệnh lý, các tình trạng sức khỏe gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sống, chứ không phải các dịch vụ mang tính chất thẩm mỹ hoặc nhu cầu cá nhân. Từng đối tượng có chế độ hưởng BHYT khi mổ mắt cận thị khác nhau.

Các trường hợp mổ mắt cận thị được BHYT chi trả Phẫu thuật mổ mắt cận thị có thể được BHYT chi trả trong một số trường hợp đặc biệt, khi cận thị không chỉ là một tật khúc xạ đơn thuần mà đã trở thành một bệnh lý hoặc gây ra các biến chứng nguy hiểm, cần can thiệp y tế để bảo vệ thị lực và sức khỏe của mắt. Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi điều trị lác, cận thị, tật khúc xạ: Quy định này giữ nguyên từ Luật BHYT 2008 và được áp dụng liên tục. Trường hợp người dưới 18 tuổi: có thể được hưởng BHYT với các điều kiện: Có chỉ định điều trị tật khúc xạ bằng văn bản từ bác sĩ chuyên khoa mắt

Điều trị tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến

Kỹ thuật phẫu thuật thuộc danh mục dịch vụ kỹ thuật được BHYT thanh toán. Điều quan trọng là phải có hồ sơ bệnh án rõ ràng, chỉ định của bác sĩ chuyên khoa và được thực hiện tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Các trường hợp mổ mắt cận thị không được BHYT chi trả Phẫu thuật mắt cận thị bằng công nghệ cao như LASIK, Femto-LASIK, SMILE, Phakic) mang tính chất thẩm mỹ hoặc nhu cầu cá nhân cho người từ 6 tuổi trở lên với mục đích bỏ kính. Trong trường hợp này, cận thị được coi là một tật khúc xạ, không phải bệnh lý nguy hiểm cần điều trị cấp bách. Các chi phí phát sinh ngoài danh mục: Ngay cả khi phẫu thuật cận thị được BHYT chi trả một phần do bệnh lý, các chi phí phát sinh như vật tư y tế đặc biệt, thuốc ngoài danh mục, dịch vụ chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu… cũng sẽ không được BHYT thanh toán. Các dịch vụ mắt mang tính chất thẩm mỹ hoặc thay thế vật tư y tế như cắt kính mắt thông thường, lắp mắt giả.