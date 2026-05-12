Từ phản ánh ngập úng trong ngõ nhỏ đến kiến nghị về ô nhiễm môi trường, người dân Hà Nội giờ đây có thể gửi ý kiến trực tiếp tới cơ quan chức năng chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh. Đó là một trong những minh chứng được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa 11 sáng nay, khi nói về hành trình chuyển đổi số của hệ thống Mặt trận.

Thông tin từ thành phố đến cơ sở chỉ tính bằng giây

Trình bày tham luận, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh chuyển đổi số đã trở thành “mệnh lệnh chiến lược” trong đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của hệ thống MTTQ.

Trước đây, để một phản ánh của người dân tới được cấp có thẩm quyền, nhiều khi phải đi qua các cuộc họp tổ dân phố, qua nhiều cấp trung gian và mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

“Chỉ cần một chiếc smartphone, một vài thao tác đơn giản trên ứng dụng iHanoi, tiếng nói của người dân đã ngay lập tức đến bàn làm việc của lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết theo thời gian thực”, bà Mai nói.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là cuộc thay đổi sâu sắc về tư duy quản trị, phương thức phục vụ và cách kết nối với người dân.

Bà cho biết MTTQ TP Hà Nội đang xây dựng hạ tầng “một trục, đa kênh”, tiếp nhận thông tin người dân thông qua nhiều nền tảng số như iHanoi, HanoiWork.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai: MTTQ TP Hà Nội sẽ tiên phong “lắng nghe mạng xã hội” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Song song với đó, công tác tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng hiện đại, gần gũi hơn với người dân. Thay vì cách tuyên truyền một chiều, khô cứng, Mặt trận Thủ đô đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các video ngắn, infographic sinh động, dễ tiếp cận.

“Thông tin từ thành phố đến cơ sở giờ đây chỉ tính bằng giây, đảm bảo mọi chủ trương đều được thấm sâu, lan tỏa rộng”, bà Mai nhấn mạnh.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc triển khai nền tảng không gian làm việc số dùng chung tới 126 xã, phường. Theo bà Mai, việc này giúp cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển từ mô hình quản lý bằng văn bản sang quản trị bằng dữ liệu và mục tiêu cụ thể.

Dù vậy, bà cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình đổi mới không tránh khỏi khó khăn. Dữ liệu vẫn còn phân tán, thiếu liên thông, khó chia sẻ giữa các hệ thống. Bên cạnh đó, “khoảng cách số” giữa các thế hệ, giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn còn khá lớn.

Bà Bùi Huyền Mai cho rằng nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm thì công nghệ hiện đại đến đâu cũng chỉ là “những cỗ máy vô hồn”.

Vì vậy, thời gian tới, MTTQ TP Hà Nội sẽ tập trung xóa bỏ tình trạng “cát cứ” thông tin, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ và tiên phong “lắng nghe mạng xã hội” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

“MTTQ TP Hà Nội sẽ chủ động ứng dụng công nghệ để dự báo các điểm nóng, nhận diện sớm vấn đề dân sinh để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền đi trước một bước trong việc tạo sự đồng thuận xã hội”, bà Mai nêu quan điểm.

Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận không chỉ là thay chiếc bút bằng bàn phím mà là thay đổi cả hệ tư duy để đoàn kết hơn, đồng thuận hơn và mạnh mẽ hơn. “Khi công nghệ xóa đi khoảng cách địa lý, khi dữ liệu giúp chúng ta hiểu thấu mong muốn của nhân dân thì sức mạnh của khối đại đoàn kết sẽ thực sự trở thành sức mạnh vô địch”, bà Mai nói.

Phát huy vai trò trong việc xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Nhìn lại giai đoạn 2024-2026, bà Nga cho biết công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân được triển khai với nhiều đổi mới rõ nét. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục được nâng lên.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga

Theo bà Nga, những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân của MTTQ Việt Nam trong việc phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam thời gian qua cũng đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga cho biết MTTQ Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển đất nước.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị, MTTQ Việt Nam đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể cùng 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Trong đó, chuyển đổi số tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm. Một trong 7 chương trình hành động lớn của nhiệm kỳ tới là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền tảng Mặt trận số và xây dựng xã hội số.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ngay từ khâu xây dựng chính sách; xây dựng cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát.

Ở lĩnh vực thi đua, vận động quần chúng, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất hơn, dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của người dân.

Đáng chú ý, MTTQ Việt Nam đặt mục tiêu phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại các địa phương trên cả nước.

Theo bà Hà Thị Nga, nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.