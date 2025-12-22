Tôi đang sử dụng một chiếc Toyota Vios đời 2018 để phục vụ gia đình và thỉnh thoảng chạy thêm dịch vụ đưa đón khách đường dài. Chiếc xe chạy khá ổn định nhưng dòng này chưa được trang bị một số tính năng hỗ trợ người lái, trong đó có kiểm soát hành trình (Cruise Control).

Chi phí để nâng cấp Cruise Control cho các mẫu xe bình dân chỉ khoảng 1,5-2 triệu đồng. Ảnh: Viettech

Gần đây, tôi thấy có rất nhiều trang mạng giới thiệu về việc lắp đặt thêm Cruise Control lên nhiều dòng xe phổ thông như Vios của tôi một cách khá dễ dàng, thao tác tháo lắp và cắm giắc đơn giản mà không phải đục đẽo gì phức tạp. Giá của cả thiết bị và công lắp đặt dao động từ khoảng 1,5-2 triệu đồng.

Tôi thấy đây là tính năng rất cần thiết, giúp lái xe "nhàn chân" và kiểm soát tốt tốc độ nhất là đi đường dài, hơn nữa lại đem đến cảm giác "oách" hơn khi cầm lái dù chỉ là "xe cỏ".

Tuy vậy, tôi vẫn băn khoăn không biết khi độ lên xe một chi tiết không được nhà sản xuất trang bị sẵn như Cruise Control thì về lâu dài có ảnh hưởng đến vận hành và an toàn của xe hay không?

Qua Báo VietNamNet, rất mong nhận được tư vấn từ các chuyên gia và những người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Đỗ Văn Lượng (Thái Nguyên)

