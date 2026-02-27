Chia sẻ với PV VietNamNet, chị D.K (trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cho biết, chiếc ô tô Mercedes-Benz E 200 của gia đình chị bị người lạ lấy trộm vào sáng 25/2 đã được tìm thấy từ chiều qua, 26/2.

"Xe được tìm thấy ngay trên địa bàn phường An Hải, một ngày sau khi chúng tôi trình báo công an phường. Giờ, chúng tôi đã lấy lại được xe", chị D.K cung cấp thông tin.

"Chiếc Mercedes-Benz E 200 của gia đình thuộc đời 2007. Do chồng tôi để chìa khóa ngay trong xe, xe lại đỗ dưới lòng đường trước một quán ăn nên bị lấy mất", chị D.K cho biết thêm.

Mercedes-Benz E 200 biển kiểm soát 43A-101.24 của gia đình chị D.K. Ảnh: NVCC

Trước đó, vụ trộm ô tô xảy ra vào lúc 9h30 sáng 25/2 và được camera an ninh của quán ăn ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo đó, chiếc Mercedes-Benz E 200 biển kiểm soát 43A-101.24 của gia đình chị D.K đang đậu trước số nhà 126 đường Chính Hữu thì một người đàn ông nghi là người nước ngoài đã tiếp cận chiếc xe. Người này đứng quan sát một lúc, sau đó mở cửa xe, lục tìm bên trong. Do chìa khóa được để quên trong xe, đối tượng không cần phá khóa hay sử dụng thiết bị can thiệp điện tử, người đàn ông này đã nhanh chóng khởi động máy và điều khiển phương tiện rời đi.

Một người đàn ông nghi là người nước ngoài đã tiếp cận chiếc xe Mercedes-Benz E 200 biển kiểm soát 43A-101.24 và lái xe rời đi, do chủ xe để quên chìa khóa trong xe. Ảnh: NVCC

Chiếc Mercedes-Benz E 200 bị lấy trộm di chuyển theo hướng đường Phạm Văn Đồng, sau đó tiếp tục chạy về phía phố cổ Hội An. Vụ việc xảy ra lúc 9h30 sáng 25/2/2026 và xe được tìm thấy chiều ngày 26/2/2026.

Gia đình chị D.K lập tức trình báo Công an phường An Hải. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, trích xuất dữ liệu từ các camera dọc tuyến đường và xác định người đàn ông điều khiển xe di chuyển theo hướng đường Phạm Văn Đồng, sau đó tiếp tục chạy về phía phố cổ Hội An.

Sau đó, vụ việc được gia đình chia sẻ thông tin lên các diễn đàn mạng xã hội về ô tô, kêu gọi cộng đồng người dùng xe hỗ trợ cung cấp thông tin nếu phát hiện có dấu vết về chiếc xe.

Có thể nói, trong vụ trộm ô tô này, chủ xe Mercedes-Benz E 200 đã rất "may mắn" khi tìm được xe chỉ sau 24h trình báo công an. Đây cũng là một bài học lớn vì sự bất cẩn khi để quên chìa khóa ngay trong xe. Trong khi đó, vụ mất trộm xe Hyundai Grand i10 tại Bắc Ninh xảy ra từ đêm 8/2 đến nay đã 19 ngày vẫn đang được cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh điều tra. Mặc dù xe đi qua nhiều trạm thu phí trên các tuyến cao tốc và để lại dấu vết giao dịch trả phí giao thông qua tài khoản VETC của chủ xe nhưng vẫn chưa tìm lại được.

Chiếc Mercedes-Benz E200 trong vụ việc ở Đà Nẵng là phiên bản đời 2007, thuộc thế hệ W211. Dòng xe này sử dụng chìa khóa cơ tích hợp điều khiển từ xa và hệ thống chống khởi động Immobilizer (IMMO). Về nguyên lý, xe chỉ khởi động khi có đúng chìa khóa mã hóa. Tuy nhiên, nếu chìa khóa được để sẵn trong xe, toàn bộ cơ chế bảo vệ chống trộm gần như không còn tác dụng.

Theo khảo sát thị trường xe cũ cập nhật tháng 2/2026, Mercedes-Benz E200 đời 2007 máy xăng hiện có giá từ 160–220 triệu đồng tùy tình trạng và số km sử dụng. Dù không còn ở mức giá hàng tỷ đồng như xe đời mới, đây vẫn là tài sản có giá trị lớn đối với nhiều gia đình.

Ở các thế hệ mới hơn Mercedes-Benz E 200 được trang bị sẵn hệ thống định vị GPS và nền tảng kết nối thông qua App Mercedes me. Khi được kích hoạt, hệ thống cho phép chủ xe theo dõi vị trí, kiểm tra trạng thái khóa cửa và nhận cảnh báo qua ứng dụng điện thoại. Nếu xe bị mất trộm, chủ xe có thể truy vết được.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, Mercedes me mới được triển khai giới hạn từ đầu năm 2026 trên một số mẫu cao cấp như Mercedes-Maybach S 460, Mercedes-Benz E 300 và Mercedes-Benz EQS 680. Phần lớn các mẫu E 200 bán trước đó dù có GPS phục vụ dẫn đường nhưng chưa được kích hoạt tính năng theo dõi vị trí qua ứng dụng tại thị trường Việt Nam.

Thực tế cho thấy, dù công nghệ ngày càng hiện đại, các vụ mất trộm ô tô không bắt nguồn từ thủ đoạn kỹ thuật phức tạp mà từ sự chủ quan của người sử dụng. Việc để quên chìa khóa trong xe hoặc không khóa cửa có thể khiến kẻ gian ăn cắp xe một cách dễ dàng.

