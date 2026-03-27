TS. Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, quả bơ (Persea americana) là loại thực phẩm ngày càng phổ biến trong chế độ ăn hiện đại nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tính linh hoạt khi chế biến.

Phần thịt bơ chứa hàm lượng lớn chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, một loại chất béo có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, bơ còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin E, B6, folate, kali cùng chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa.

Nhờ các thành phần dinh dưỡng trên, bơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với hệ tiêu hóa, bơ giảm kích ứng nhẹ niêm mạc dạ dày, đồng thời hỗ trợ nhu động ruột nhờ lượng chất xơ dồi dào. Việc bổ sung bơ hợp lý có thể cải thiện hoạt động tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Quả bơ tốt giúp giảm cân, tốt cho tim mạch. Ảnh: Nguyễn Hiền

Đối với người cần kiểm soát cân nặng, bơ là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu, ổn định năng lượng và hạn chế ăn vặt. Mặc dù giàu chất béo nhưng đây là chất béo “tốt”, góp phần hỗ trợ quá trình trao đổi chất khi sử dụng đúng cách.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy folate trong bơ giảm nồng độ homocysteine, một yếu tố liên quan đến nguy cơ tim mạch. Nhờ đó, bơ có thể hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, giảm nguy cơ tổn thương mạch máu và góp phần bảo vệ tim.

Không chỉ vậy, bơ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Một số tài liệu cũng ghi nhận việc bổ sung bơ thường xuyên có thể hỗ trợ quá trình phục hồi các tổn thương nhẹ trong cơ thể, trong đó có niêm mạc tiêu hóa.

Theo kinh nghiệm dân gian tại một số địa phương như Mộc Châu (Sơn La), lá bơ còn được dùng làm trà với mục đích hỗ trợ hạ đường huyết. Tuy nhiên, các công dụng này chủ yếu dựa trên truyền miệng, chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định hiệu quả.

Những lưu ý khi sử dụng quả bơ

Theo chuyên gia, dù giàu dinh dưỡng, bơ vẫn là loại quả có năng lượng cao, vì vậy cần sử dụng với lượng hợp lý. Người dân nên kết hợp bơ trong chế độ ăn cân đối, tránh lạm dụng để không gây dư thừa năng lượng.

Đặc biệt, những người có rối loạn tiêu hóa nặng cần theo dõi phản ứng của cơ thể khi sử dụng bơ. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường, người dân cần điều chỉnh lượng ăn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.