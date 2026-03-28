Bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, dứa (thơm) có tên khoa học là Ananas sativa, là loại quả giàu nước và dinh dưỡng.

Trong 100g dứa chứa khoảng 90% nước; 0,5-0,8% protit; 0,7-1% axit hữu cơ; 6,5-8,9% gluxit; cùng nhiều vitamin như B, PP, C và caroten. Nhờ các thành phần này, dứa không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung vi chất cần thiết cho cơ thể.

Đáng chú ý, tất cả các bộ phận của cây dứa như thân, lá và quả đều chứa bromelin - một loại enzyme có khả năng phân giải protein. Hàm lượng bromelin tập trung nhiều nhất ở thân dứa, cao gấp 8-20 lần so với phần quả.

Người mắc bệnh tiểu đường, phụ nữ có thai nên thận trọng khi dùng nước dứa ép. Ảnh: Thanh Hòa

Từ năm 1963, bromelin đã được nghiên cứu và ứng dụng trong hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, hoạt chất này còn có tác dụng giảm viêm, giảm phù nề, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và được sử dụng trong mỹ phẩm để tẩy tế bào chết.

Trong nước dứa, bromelin chiếm khoảng 3-5g/1.000g, trong khi vỏ dứa còn chứa nhiều hơn dịch ép từ quả.

Uống nước ép dứa mỗi ngày có giúp giảm cân ?

Gần đây, nhiều người lựa chọn uống nước ép từ một quả dứa mỗi ngày với kỳ vọng giảm cân nhanh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoài, đây là cách làm không phù hợp.

Dứa chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao. Khi tiêu thụ cả quả mỗi ngày, lượng đường này có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đồng thời thúc đẩy tích tụ mỡ thừa trong cơ thể. Vì vậy, việc uống nhiều nước ép dứa không giúp giảm cân như nhiều người lầm tưởng.

Không chỉ vậy, lượng bromelin cao còn có thể gây rát lưỡi, môi và niêm mạc miệng. Bên cạnh đó, lượng axit lớn trong dứa làm tăng tiết dịch vị, dễ dẫn đến viêm loét dạ dày hoặc trào ngược thực quản nếu sử dụng thường xuyên.

Chuyên gia khuyến cáo, để kiểm soát cân nặng, người dân nên kết hợp chế độ ăn cân đối, hạn chế đường, tăng cường vận động và duy trì lối sống lành mạnh thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm đơn lẻ.

Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý một số nhóm người nên hạn chế hoặc thận trọng khi ăn dứa:

- Người mắc bệnh dạ dày: Axit và bromelin trong dứa hoạt động mạnh, đặc biệt khi ăn lúc đói có thể gây đau, buồn nôn hoặc làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

- Người bị tiểu đường: Hàm lượng đường trong dứa có thể làm tăng glucose máu, không tốt cho việc kiểm soát bệnh.

- Phụ nữ mang thai (đặc biệt 3 tháng đầu): Dứa có thể gây co bóp tử cung, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.