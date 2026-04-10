Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 446 về kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 được triển khai, giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho Trưởng ban Kiểm tra.

Theo phụ lục đính kèm, có 108 doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra trong năm 2026 tại các địa bàn Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Tây Ninh, Đồng Nai.

Đáng chú ý, danh sách kiểm tra cho thấy có nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn tại Hà Nội và TPHCM.

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes là một trong số các doanh nghiệp bất động sản trong danh sách kiểm tra của cơ quan thuế. Ảnh: Masterise Homes

Cụ thể, tại Hà Nội, cơ quan thuế sẽ kiểm tra: Công ty CP Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Hà Nội, Công ty CP Bất động sản HBI, Công ty CP Tập đoàn T&T, Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside, Công ty CP Đầu tư Hải Phát, Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi, Công ty CP Capitaland - Hiền Đức, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư KLP…

Các doanh nghiệp địa ốc tại TPHCM như: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận, Công ty CP Địa ốc Bcons, Công ty CP Gamuda Land (HCMC)…

Bên cạnh đó, 6 ngân hàng thương mại cũng nằm trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế. Đó là: Ngân hàng TMCP Bắc Á, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Ngân hàng TMCP Việt Á.

Ở lĩnh vực tài chính, một số doanh nghiệp cũng nằm trong danh sách kiểm tra như: Công ty CP Chứng Khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng Khoán VPS, Công ty CP Quản Lý Quỹ Kỹ Thương.

Ngoài ra, danh sách kiểm tra của ngành thuế còn có các doanh nghiệp ở lĩnh vực sản xuất tiêu dùng, thực phẩm, y tế, dược phẩm, may mặc, cơ điện…

Cụ thể danh sách 108 doanh nghiệp trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế: