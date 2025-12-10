Vừa qua, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?".

Tại buổi tọa đàm, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc hình thành vùng phát thải thấp không phải là một giải pháp đơn lẻ, mà là một bước đi tổng hợp, gắn với hai vấn đề trọng tâm là ùn tắc giao thông kéo dài và ô nhiễm môi trường không khí.

Hai điểm nghẽn này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, đến phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô. Vì vậy, Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND về vùng phát thải thấp cùng với Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu Hà Nội triển khai rất quyết liệt, đồng bộ và có lộ trình phù hợp.

"Việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện là một trong những nội dung có tác động rộng nhất, liên quan đến hàng triệu người dân. Vì vậy ngay từ đầu, thành phố đã xác định phải chuẩn bị kỹ, đặc biệt là hành lang pháp lý, cơ chế hỗ trợ, hạ tầng đi kèm và phương án tổ chức giao thông", ông Đào Việt Long khẳng định.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, để người dân và doanh nghiệp yên tâm chuyển đổi sang phương tiện xanh, thành phố đang nghiên cứu triển khai một hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

"Với người dân, đặc biệt là chủ sở hữu xe máy xăng, thành phố sẽ có cơ chế hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi chuyển sang xe máy điện. Mức phổ thông được đề xuất hiện nay là hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng", ông Đào Việt Long nói.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Ảnh: H.L

Cũng theo ông Long, với các hộ nghèo, hỗ trợ có thể lên tới 100% giá trị xe, tối đa 20 triệu đồng; còn hộ cận nghèo là 80%, tối đa 15 triệu đồng.

"Đây là nhóm chính sách rất quan trọng, bởi xe máy là phương tiện đi lại chính của phần lớn người dân thủ đô. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, người dân còn được hỗ trợ 30% tiền lãi vay nếu mua xe trả góp trong thời hạn tối đa 12 tháng. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu - rào cản lớn khi người dân quyết định chuyển sang phương tiện xanh", ông Đào Việt Long đánh giá.

Ông Đào Việt Long thông tin, với doanh nghiệp, thành phố đang xem xét có các chính sách tương tự để giảm chi phí đầu tư phương tiện mới.

Doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích sẽ được hỗ trợ 30% lãi vay ngân hàng trong tối đa 5 năm, có thể vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo vệ môi trường của thành phố. Đây là nhóm đối tượng có tần suất hoạt động lớn, phát thải cao nên việc hỗ trợ mạnh mẽ sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh và hiệu quả hơn.

Theo thống kê, hiện Hà Nội có khoảng 6,9 triệu xe máy đang lưu hành. Ảnh: Đình Hiếu

Về phí - lệ phí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ 50% lệ phí đăng ký đối với xe mô tô, xe gắn máy chuyển đổi; riêng hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 100%. Các phương tiện xanh khác cũng được hỗ trợ 50% lệ phí đăng ký lần đầu. Đối với taxi và xe buýt là hai nhóm có mức độ đóng góp lớn vào giao thông đô thị nếu chuyển đổi và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp, sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí.

Ngoài ra, thành phố cũng đang rà soát phương án ưu đãi giá dịch vụ trông giữ xe cho phương tiện xanh; đặc biệt, các doanh nghiệp cho thuê xe đạp điện, xe máy điện công cộng được miễn phí sử dụng lòng đường, hè phố làm nơi để xe trong tối đa 5 năm (do phục vụ mục đích công cộng, chia sẻ) và mở rộng đối tượng miễn phí vé vận tải hành khách công cộng cho đối tượng học sinh, sinh viên và công nhân tại các khu công nghiệp.

Ngoài ra, ông Đào Việt Long cũng cho biết, về hạ tầng là vấn đề được nhiều người dân và doanh nghiệp quan tâm. Thành phố đang nghiên cứu sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các đơn vị đầu tư trạm tiếp năng lượng sạch công cộng.

Thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư trạm sạc cũng sẽ được rút gọn, đơn giản hóa tối đa.