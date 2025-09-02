Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, màn trình diễn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15. Các điểm bắn pháo hoa bao gồm 3 trận địa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Trận địa tầm thấp duy nhất được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Những điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa

Để có góc nhìn đẹp nhất, người dân nên đến sớm và chọn các khu vực thoáng đãng. Với điểm bắn tại hầm sông Sài Gòn, các địa điểm như công viên Bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Thủ Thiêm hay các tòa nhà cao tầng, quán cà phê trên cao ở khu trung tâm TPHCM và khu vực lân cận là lựa chọn tuyệt vời.

Tại các điểm bắn ở Thành phố mới và Đầm Sen, không gian rộng rãi, thoáng đãng cho phép bạn dễ dàng tìm được một vị trí ưng ý.

Riêng địa điểm tại phường Vũng Tàu, du khách có thể kết hợp ngắm pháo hoa với tháp Tam Thắng - công trình kiến trúc độc đáo vừa được đưa vào vận hành.

Phoá hoa rực sáng bầu trời TPHCM dịp lễ 30/4 vừa qua. Ảnh: VNN

Hạn chế giao thông để xem pháo hoa

Nhằm đảm bảo an toàn, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TPHCM sẽ bị cấm lưu thông từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) thông báo cấm xe trên các tuyến đường chính như Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi); Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng); Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

Tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội); Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng); Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng); Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Đường Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Đường Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh); Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm: Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du).

Ngoài ra, các phương tiện cũng sẽ bị cấm dừng, đỗ và tụ tập trên nhiều cây cầu lớn như cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Mống…

Người dân nên lưu ý các thông tin này để sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp, tránh tắc đường và có thể tận hưởng trọn vẹn đêm pháo hoa ý nghĩa.