Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM vừa có văn bản gửi Trung tâm báo chí TPHCM thuộc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM về việc phối hợp tuyên truyền triển khai tặng quà người dân nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, ngày 28/8 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể Nhân dân.

Người dân có thể nhận quà tặng 100.000 đồng qua ứng dụng VNeID hoặc đến trực tiếp tại UBND cấp xã. Ảnh: Linh An

Công an TPHCM cho biết, hiện đang phối hợp chặt chẽ cùng Sở Tài chính để hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu trên địa bàn triển khai thực hiện việc rà soát, cấp phát quà đến người dân, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, chính xác…

Theo đó, mức quà tặng là 100.000 đồng/công dân. Đối tượng được tặng quà gồm: công dân có nơi thường trú trên địa bàn TP; công dân chưa có nơi thường trú, đang có nơi tạm trú trên địa bàn TP; công dân chỉ có nơi ở hiện tại trên địa bàn TP (chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu), trẻ em khai sinh nhưng chưa được đăng ký thường trú trên địa bàn TP và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang cư trú trên địa bàn TP.

Cách thức nhận quà 100.000 đồng/công dân.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM thông báo rộng rãi người dân biết về 2 cách nhận quà 100.000 đồng của Chính phủ.

Một là, sử dụng ứng dụng VNeID để đăng ký, liên kết với tài khoản ngân hàng đã liên kết với tài khoản an sinh xã hội.

Để đảm bảo việc tặng quà được nhanh chóng, thuận lợi, cơ quan chức năng khuyến khích người dân đăng ký nhận quà thông qua ứng dụng VNeID với cách thực hiện đơn giản, tiện lợi. Việc tặng quà thực hiện qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản công dân đăng ký trên VneID nên người dân không mất thời gian đến nhận trực tiếp.

Hai là, người dân đến nhận trực tiếp tại UBND cấp xã (theo địa điểm UBND cấp xã thông báo), đây là hình thức áp dụng đối với các trường hợp chưa thể thực hiện đăng ký nhận quà thông qua ứng dụng VneID.