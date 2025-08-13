Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm. Khoảng 30.000 người tham gia sự kiện trọng đại này (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình sẽ dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố. Người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Các khối diễu binh luyện tập sáng nay

Dưới đây là chi tiết những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2/9.

Đường tập kết vào:

Quân đội: các đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: đường Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân: đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng: đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an:

- Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

- Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

- Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

- Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Các đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Các đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tới tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật tại 5 điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.